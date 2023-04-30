



Никакая полиция не поможет: "мировая война" израильских гангстеров



Мехди Харири, сын главы преступной организации Хусама (Соно) Харири, был застрелен в прошлую субботу вечером недалеко от развязки Эяль на шоссе 6.

Харири, 19-летний житель Умм эль-Фахма, стал 19-й жертвой жестокого конфликта между преступными семьями Харири и Бакри за последние полтора года - и полиция опасается кровавой бани после этого убийства. "Это не очередной боец преступной организации, который был ликвидирован, это сын главы организации. Месть будет жестокой и продолжительной", - объяснил один из полицейских чиновников, - "тяжелую цену могут заплатить невинные граждане."



Сотрудники спецслужб в полиции, в прибрежной полосе, в Ха-Шарон и на севере готовятся к “мировой войне” между преступными кланами. Преступным организациям Харири и Самира Бакри, чьи люди подозреваются в убийстве, передано предупреждение о том, что если кто-то попытается отомстить за убийство, будет произведена волна арестов.



"Будет чрезвычайно жестокая месть", - предупредил преступник с севера страны, - "разразится мировая война, какой не было в Израиле, никакая полиция не поможет".



Наряду с этим, в самой семье Харири существуют две основные фракции. Насар Харирий связан с Ираном Хайя, а с другой стороны - Виссам, который связан с преступной семьей Мусли. По оценкам полиции, в недавних убийствах преступников, принадлежащих к группам Хайе и Мосли, участвовали преступники из арабского сектора, которые выполняли роль наемных убийц. "Есть очень серьезные опасения, что убийство Мехди Харири также приведет к серии ликвидаций еврейских преступников. Начинается хаос - еврейским преступникам помогают арабы и наоборот", - утверждает высокопоставленный офицер полиции.



Напомним, что за последнюю неделю по всей стране было совершено семь криминальных убийств. Среди убитых - гангстер Барух Борхов, который находился под защитой Ирана Хайя.