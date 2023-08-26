



Нидерланды подтвердили иммунитет Ганца в деле о гибели жителей Газы в 2014 году

Верховный суд Нидерландов 25 августа оставил в силе постановление, согласно которому палестинец не может подать в суд на бывшего министра обороны Израиля Бени Ганца и бывшего командующего ВВС Амира Эшеля за авиаудар в Газе в 2014 году.



Высший суд Нидерландов подтвердил выводы судей двух нижестоящих судов о том, что Ганц и Эшель защищены от гражданских разбирательств в Нидерландах, поскольку обладают “функциональным иммунитетом”.



Дело было возбуждено Исмаилом Зиадой, потерявшего шесть членов своей семьи в результате авиаудара, который был частью израильской военной операции во время войны в Газе в 2014 году между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.