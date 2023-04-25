



Нидерланды оценивают соискателей визы с помощью расистского алгоритма - СМИ

Известный центр журналистских расследований заявил, что Нидерланды используют расистский алгоритм для обработки заявлений на получение визы с 2015 года.



"Общественности неизвестно, что Министерство иностранных дел использует систему профилирования для расчета оценки риска заявителей на получение краткосрочной визы, подающих заявление на въезд в Нидерланды и Шенгенскую зону, с 2015 года", — говорится в отчете Lighthouse Reports о расследовании по этим вопросам, опубликованном в понедельник, 24 апреля.



Алгоритм — конечная последовательность строгих инструкций для решения конкретных задач или выполнения вычислений — применялся для оценки миллионов заявителей на получение визы с использованием таких переменных, как национальность, пол и возраст, говорится в отчете.



Согласно отчету, сотрудник по внутренней защите данных посоветовал министерству "немедленно прекратить профилирование заявителей на получение визы, чтобы различать их частично по признаку национальности, а затем относиться к ним неравнозначно на основе этого различия", утверждая, что он все еще активен и использует национальность как переменную.



Комментируя отчет, Кати Пири, голландский депутат и член Палаты представителей, заявила, что "из таких стран, как Марокко и Суринам, невероятно сложно получить визу".



Она назвала использование алгоритмического профилирования виз "совершенно шокирующим".

