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Нидерландам грозит нехватка питьевой воды
27.09.2022 05:51 Ольга Белозерова

Нидерландам грозит нехватка питьевой воды

В Нидерландах уже через несколько лет может возникнуть нехватка питьевой воды.

Об этом сообщает издание NRC со ссылкой на документ ассоциации предприятий водоснабжения Vewin.

Среди причин возможной проблемы с питьевой водой указываются засуха, загрязнение воды и увеличение потребности в воде вследствие роста населения и экономики.

В отчете подчеркивается, что система водоснабжения "достигает пределов своих возможностей" по этим причинам.

"Кроме того, ухудшается качество источников питьевой воды из-за загрязнения сельским хозяйством, промышленностью и домохозяйствами. Будущим поколениям грозит менее надежное снабжение питьевой водой", - пишет издание. 

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