Нидерландам грозит нехватка питьевой воды
В Нидерландах уже через несколько лет может возникнуть нехватка питьевой воды.
Об этом сообщает издание NRC со ссылкой на документ ассоциации предприятий водоснабжения Vewin.
Среди причин возможной проблемы с питьевой водой указываются засуха, загрязнение воды и увеличение потребности в воде вследствие роста населения и экономики.
В отчете подчеркивается, что система водоснабжения "достигает пределов своих возможностей" по этим причинам.
"Кроме того, ухудшается качество источников питьевой воды из-за загрязнения сельским хозяйством, промышленностью и домохозяйствами. Будущим поколениям грозит менее надежное снабжение питьевой водой", - пишет издание.