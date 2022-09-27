



Нидерландам грозит нехватка питьевой воды

В Нидерландах уже через несколько лет может возникнуть нехватка питьевой воды.



Об этом сообщает издание NRC со ссылкой на документ ассоциации предприятий водоснабжения Vewin.



Среди причин возможной проблемы с питьевой водой указываются засуха, загрязнение воды и увеличение потребности в воде вследствие роста населения и экономики.



В отчете подчеркивается, что система водоснабжения "достигает пределов своих возможностей" по этим причинам.



"Кроме того, ухудшается качество источников питьевой воды из-за загрязнения сельским хозяйством, промышленностью и домохозяйствами. Будущим поколениям грозит менее надежное снабжение питьевой водой", - пишет издание.