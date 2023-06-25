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Незаконный ввоз грузин через Бен-Гурион. Арест работника управления аэропортов
25.06.2023 13:26 Аркадий Бочаровский

Незаконный ввоз грузин через Бен-Гурион. Арест работника управления аэропортов


25 июня сотрудник управления аэропорта Бен-Гурион и его жена были арестованы по подозрению в незаконном ввозе жителей Грузии в Израиль.

Контрабанда осуществлялась  с использованием специального разрешения на транзит, переодевании грузин в туалетах в рабочую одежду и вывозе из закрытой зоны аэропорта на внешнюю стоянку в "оперативном" автомобиле. 

Расследование против супругов, жителей города Лод велось в течение последних нескольких недель, и детективам подразделения 747 удалось отследить их передвижения и раскрыть способ действия. Сегодня оба подозреваемых предстанут перед судом, который рассмотрит меру пресечения для них.
 

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