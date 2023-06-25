



Незаконный ввоз грузин через Бен-Гурион. Арест работника управления аэропортов



25 июня сотрудник управления аэропорта Бен-Гурион и его жена были арестованы по подозрению в незаконном ввозе жителей Грузии в Израиль.



Контрабанда осуществлялась с использованием специального разрешения на транзит, переодевании грузин в туалетах в рабочую одежду и вывозе из закрытой зоны аэропорта на внешнюю стоянку в "оперативном" автомобиле.



Расследование против супругов, жителей города Лод велось в течение последних нескольких недель, и детективам подразделения 747 удалось отследить их передвижения и раскрыть способ действия. Сегодня оба подозреваемых предстанут перед судом, который рассмотрит меру пресечения для них.

