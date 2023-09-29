



Незаконное проникновение из Газы: арестованы трое подозреваемых

На фоне сообщений о том, что Израиль согласился на перевод катарских денег в Газу, палестинцы пытались проникнуть на территорию Израиля. Патруль ЦАХАЛа обнаружил нарушителей границы и передал для дальнейшего расследования силам безопасности.



Трое палестинских подозреваемых в пятницу, 29 сентября, попытались пересечь зону препятствий (участок между пограничными ограждениями) в Газе в направлении израильской территории в двух разных местах, на севере и на юге.





