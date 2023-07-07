



Незадолго до похищения: новое видео с израильтянкой в Ираке

В сети показали новое видео с израильтянкой Елизаветой Цурковой, снятое незадолго до ее похищения в Ираке.



Соответствующий ролик опубликован в Twitter телеканалом "Аль-Рабаа".



Цуркову засняла камера наблюдения в одном из иракских кафе. В частности, показано, как она в сопровождении мужчины выходит из заведения. Это случилось незадолго до того, как ее похитили.



Ранее представитель правительства Ирака сообщил о том, что начато расследование относительно похищения израильтянки.

