Незадолго до похищения: новое видео с израильтянкой в Ираке
В сети показали новое видео с израильтянкой Елизаветой Цурковой, снятое незадолго до ее похищения в Ираке.
Соответствующий ролик опубликован в Twitter телеканалом "Аль-Рабаа".
Цуркову засняла камера наблюдения в одном из иракских кафе. В частности, показано, как она в сопровождении мужчины выходит из заведения. Это случилось незадолго до того, как ее похитили.
Ранее представитель правительства Ирака сообщил о том, что начато расследование относительно похищения израильтянки.
ערוץ הטלוויזיה העיראקי א-ראבעה @alrabiaatv פרסם את התיעוד האחרון כביכול של החוקרת הישראלית אליזבט צורקוב לפני שנחטפה בבגדאד בחודש מארס. בתיעוד ניתן לראות אותה יוצאת בליווי גבר מבית קפה pic.twitter.com/C6AIPga9CE— osnat medan-journalist. (@fonFXhZhxJvSKQ5) July 7, 2023