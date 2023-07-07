Новости » Происшествия
елизавета цуркова в ираке | Фото: скриншот
07.07.2023 13:25 Алина Груднева

Незадолго до похищения: новое видео с израильтянкой в Ираке

В сети показали новое видео с израильтянкой Елизаветой Цурковой, снятое незадолго до ее похищения в Ираке.

Соответствующий ролик опубликован в Twitter телеканалом "Аль-Рабаа".

Цуркову засняла камера наблюдения в одном из иракских кафе. В частности, показано, как она в сопровождении мужчины выходит из заведения. Это случилось незадолго до того, как ее похитили.

Ранее представитель правительства Ирака сообщил о том, что начато расследование относительно похищения израильтянки.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru