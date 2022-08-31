Невеста арестованная в свадебном платье сбежала на территорию ПА
Израильские СМИ сообщают о том, что невеста, со скандалом арестованная прямо во время свадьбы в Нижней Галилеи, сбежала вместе с женихом на территорию палестинской автономии.
Жениха подозревали в незаконном хранении оружия. Вместе с невестой были арестованы еще 14 человек, во время ареста началась массовая драка полиции с гостями.
Невесту два дня назад отпустили под домашний арест - и она бежала немедленно после этого.
Полиция сообщила, что “разыскивает” невесту и жениха в ПА “в определенном районе”.