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Невеста арестованная в свадебном платье сбежала на территорию ПА
31.08.2022 07:23 Аркадий Бочаровский

Невеста арестованная в свадебном платье сбежала на территорию ПА


Израильские СМИ сообщают о том, что невеста, со скандалом арестованная прямо во время свадьбы в Нижней Галилеи, сбежала вместе с женихом на территорию палестинской автономии.

Жениха подозревали в незаконном хранении оружия. Вместе с невестой были арестованы еще 14 человек, во время ареста началась массовая драка полиции с гостями.

Невесту два дня назад отпустили под домашний арест - и она бежала немедленно после этого.

Полиция сообщила, что “разыскивает” невесту и жениха в ПА “в определенном районе”.

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