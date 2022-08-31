



Невеста арестованная в свадебном платье сбежала на территорию ПА



Израильские СМИ сообщают о том, что невеста, со скандалом арестованная прямо во время свадьбы в Нижней Галилеи, сбежала вместе с женихом на территорию палестинской автономии.



Жениха подозревали в незаконном хранении оружия. Вместе с невестой были арестованы еще 14 человек, во время ареста началась массовая драка полиции с гостями.



Невесту два дня назад отпустили под домашний арест - и она бежала немедленно после этого.



Полиция сообщила, что “разыскивает” невесту и жениха в ПА “в определенном районе”.