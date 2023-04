Неудачный спуск: Новый крейсер ВМС США рухнул в воду – видео

Инцидент произошел на верфи Fincantieri Marinette Marine в Маринетте, штат Висконсин. На глазах у почти 3000 человек, а также представителей официальных лиц Военно-морскогого флота США и СМИ малый крейсер USS Cleveland, рухнул в воду левым бортом, захлестнув при этом огромной волной находящийся рядом буксир. Судно получило “ограниченные повреждения” и после осмотра отправится на базу постоянной дислокации в Мейпорте, штат Флорида.



Комментируя инцидент американские военные сообщили, что во время бокового спуска произошел "непреднамеренный контакт между кораблем и вспомогательным буксиром". Причиной того, что буксир оказался слишком близко к крейсеру, по мнению ВМС, было простое недопонимание.



"Жертв и травм среди личного состава не было, а ущерб, нанесенный USS Cleveland в результате инцидента 14 апреля, был ограниченным. Поврежденный участок находится значительно выше ватерлинии, поэтому затопления не произошло", – пояснили в ВМС.



Руководство верфи заявило, что планирует отказаться от подобных боковых пусков в будущем в пользу нового корабельного подъемника – более контролируемого метода спуска кораблей на воду.



USS Cleveland является последним из 16 кораблей класса Freedom, строительство которого было объявлено в 2018 году. Теперь же громкий инцидент может стать поводом для критики программы строительства кораблей класса Freedom.

