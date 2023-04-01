



Netflix сокращает производство кинофильмов

Компания Netflix реструктурирует свою киногруппу, что приведет к некоторым увольнениям и уходу двух самых опытных руководителей.



В рамках реструктуризации Netflix объединит свои малые и средние подразделения по производству фильмов, сократит несколько рабочих мест, уменьшит объемы производства для обеспечения высокого качества фильмов и централизует процесс принятия решений.



Доминирующий в мире стриминговый сервис пытается сосредоточиться на росте доходов, в том числе планируя пресечение обмена паролями, поскольку в первой половине года она теряла подписчиков на фоне жесткой конкуренции со стороны таких конкурентов, как Paramount+ и Disney+.



Лиза Нишимура, ответственная за документальные и малобюджетные фильмы, и Иэн Брик, вице-президент киногруппы, покинут компанию после более чем десятилетней работы в ней.



Уход руководителей происходит после того, как в январе Рид Хастингс покинул пост гендиректора компании, передав бразды правления со-генеральному директору Теду Сарандосу и главному операционному директору Грегу Питерсу.



В феврале стриминговый гигант снизил цены на свои планы подписки в некоторых странах, стремясь сохранить рост подписчиков, а также уволил сотни сотрудников в прошлом году, чтобы снизить расходы после потери подписчиков.