



Нетаниягу возложил венок на месте теракта, где погиб итальянский турист

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его жена Сара возлажила венок к месту теракта в Тель-Авиве в начале этого месяца, в результате которого погиб итальянский турист.



Алессандро Парини, 35-летний адвокат из Рима, погиб, когда, по словам представителей правоохранительных органов, Юсеф Абу Джабер на большой скорости протаранил на своем автомобиле группу людей на улице Кауфман, оставив за собой кровавый след на протяжении нескольких сотен метров и в соседнем парке Чарльза Клора.



На прошлой неделе тело Парини было перевезено в Италию для захоронения.

