



Нетаниягу посадил дерево рядом с местом теракта в Неве-Яакове

Премьер-министр Нетаниягу и мэр Иерусалима Моше Лион приняли участие в церемонии посадки деревьев в Неве-Яакове, недалеко от места, где менее двух недель назад произошел террористический акт.



“Самый подходящий ответ терроризму – нанести ему сильный удар и пустить корни глубоко в нашу землю”, – сказал глава правительства. “Это то, что мы делаем сегодня здесь, в Неве-Яакове, и это то, что мы делаем по всей стране. Мы не прекратим сажать, мы продолжим в полную силу”.