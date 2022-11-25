Новости » Происшествия
Нетания: полиция провела рейд против предприятий, работающих без лицензии
25.11.2022 14:15 Евгения Маркова

Нетания: полиция провела рейд против предприятий, работающих без лицензии

Полиция совместно с другими правоохранительными органами минувшей ночью в Нетании провела целенаправленную операцию против "чердачных" предприятий, работающих без лицензии. 

На трех предприятиях было обнаружено, что они работают без лицензии на ведение бизнеса, как того требует закон. Среди сотрудников одного из предприятий был вывлен сотрудник, который находится в Израиле без необходимых разрешений. 

Также были обнаружены строительные материалы, не соответствующие противопожарным требованиям. В отношении одного из предприятий  будет рассмотрен приказ о закрытии. 

На двух предприятиях была обнаружена задолженность перед Национальным страхованием в десятки тысяч шекелей, а также изъяты 11 бензобаков, которые ненадлежащим образом хранились в помещениях.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы