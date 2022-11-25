



Нетания: полиция провела рейд против предприятий, работающих без лицензии

Полиция совместно с другими правоохранительными органами минувшей ночью в Нетании провела целенаправленную операцию против "чердачных" предприятий, работающих без лицензии.



На трех предприятиях было обнаружено, что они работают без лицензии на ведение бизнеса, как того требует закон. Среди сотрудников одного из предприятий был вывлен сотрудник, который находится в Израиле без необходимых разрешений.



Также были обнаружены строительные материалы, не соответствующие противопожарным требованиям. В отношении одного из предприятий будет рассмотрен приказ о закрытии.



На двух предприятиях была обнаружена задолженность перед Национальным страхованием в десятки тысяч шекелей, а также изъяты 11 бензобаков, которые ненадлежащим образом хранились в помещениях.

