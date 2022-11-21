



Нетания: Девятиклассник засунул руку учительнице между ног



Через неделю после того, как стало известно, что ученик 9-го класса совершил сексуальную атаку против учительницы , она впервые заговорила.



Это произошло примерно полтора месяца назад. На учительницу одной из школ в районе Нетании напал ученик.



Он подошел к ней, дотронулся до нее и оставил ее обиженной и потрясенной. Ученик был отстранен от занятий на некоторое время и недавно вернулся в школу.



Учительница после этого инцидента не возвращалась в учебное заведение. На этой неделе она впервые рассказала о том, через что ей пришлось пройти после этого тяжелого события.



"Все повседневное функционирование затронуто. Мне трудно вернуться к нормальной жизни после инцидента", - говорит она."Мне трудно функционировать как самостоятельный человек, как мать и, конечно, как учитель. Я полностью погрузилась в это дело с того дня и с того момента. Это физическая боль и душевная боль".



"Это было в пятницу, на последнем уроке. Прямо перед отпуском", - вспоминает она. "Я закончила урок и, как каждую пятницу, попрощалась с детьми, стоя в коридоре, рядом с дверью класса. Я всегда так делаю".

В конце дня слежу за тем, чтобы все подняли свои стулья и чтобы никто не забыл ранец или какой-нибудь предмет. Иногда я даже делаю замечание ученику или поздравляю его. Я делаю свою работу с такой самоотдачей, потому что чувствую ответственность за их успех".



"В тот день этот мальчик проходил мимо меня с другими учениками и ни с того ни с сего засунул мне руку между ног. Он просто совершил непристойный поступок на публике. В тот момент я замерла, я действительно почувствовала что-то вроде клинической смерти, он сделал это спокойно и просто ушел и через минуту вернулся в класс".



По ее словам, тот же ученик через некоторое время повторил нападение.