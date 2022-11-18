



"Нет тела - нет дела". Пригожин считает, что за казнь никого не накажут

Предприниматель и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин считает, что по делу о казни одного из бойцов ЧВК Евгения Нужина никого привлечь к ответственности не удастся, поскольку тела казненного так и не нашли.



Об этом сообщает НВ со ссылкой на заявление пресс-службы бизнесмена.



Пригожин в весьма издевательской форме прокомментировал обвинения в умышленном убийстве Нужина в наказание за сдачу в плен ВСУ.



"Уголовное дело по статье 105 УК РФ возбуждается при наличии тела. Нету тела - нету дела", - заявил он.