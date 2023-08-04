



Неспокойное утро в оккупированном Крыму: в Феодосии прогремели взрывы

В ночь на пятницу, 4 августа, в временно оккупированном Крыму в районе Феодосии прозвучали взрывы. Работает противовоздушная оборона.



Сообщения о первых звуках взрывов появились в местных пабликах около 03:30. Позже прогремели повторные, пишет Telegram-канал "Крымский ветер". Кроме того, в пабликах рассказывают о гуле, похожем на звук беспилотника.



Отмечается, что взрывы звучат в районе Феодосия - Приморский.



"В Феодосии работает российская ПВО, слышны очереди. Феодосийцы уже насчитали от 5 до 7 взрывов. Также сообщают о звуке беспилотников", - говорится в публикации.





Также сообщается, что по улицам Феодосии мчат кареты "скорой помощи".



Громко было и в районе Армянска, о чем также сообщают крымские паблики. В Джанкое в военном городке гудела сирена - это продолжалось примерно полчаса.





Советник гауляйтера Крыма Олег Крючков в своем

Telegram

-канале сообщил, что этой ночью противовоздушная оборона сбивала цели.



"В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты... Повреждений и пострадавших нет", - рассказал представитель оккупационной "администрации".









В Министерстве обороны РФ отчитались о якобы сбитии "10 украинских дронов с помощью ПВО" и "подавление РЭБ трех беспилотников". Пострадавших и разрушений на земле нет.













Надо сказать, что в последнее время взрывы во временно оккупированном Крыму стали уже привычным явлением. Так, например, 2 августа на полуострове произошли сильные взрывы, из-за чего российские захватчики перекрыли движение по Керченскому мосту. О "хлопках" сообщали в Симферополе и районе, а также в Новофедоровке и Гвардейском.



Напомним, что 1 августа в Севастополе также сообщали о взрыве. Он был настолько мощным, что его слышали даже в Бахчисарае, который расположен в 30 км от города.