



Неспокойное утро в Крыму – "прилет" на полигон. Идет эвакуация населения. Видео

Рано утром 19 июля в Кировском районе возле села Кринички временно оккупированного Крыма произошли взрывы. Предварительно, были "прилеты" на территорию Старокрымского полигона на востоке полуострова, в результате чего произошла детонация боеприпасов.



"На Старокрымском полигоне у села Кринички попали по складу боеприпасов, продолжается детонация", - говорится в сообщении, опубликованном в местном Telegram-канале "Крымский ветер".





В нем же указывается, что прилетов было три, и зафиксировано попадание по полигону, после чего произошла детонация, и "взрывы слышны даже в Феодосии".



После происшествия военные РФ перекрыли дороги и все выезды, которые идут мимо Старокрымского полигона в сторону "Тавриды".



Так выглядит зарево от пожара на полигоне в Крыму из одного из соседних сел:





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Создан оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне, возглавил которой самопровозглашенный премьер-министр временной российской оккупационной власти в Автономной республике Крым Сергей Аксенов. В своем Telegram-канале он подтвердил пожар на полигоне в Кировском районе и сообщил, что из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов – это более двух тысяч человек.



Транспорт в Крыму перенаправляют в объезд перекрытого участка "Тавриды". Движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на дорогу Белогорск-Феодосия.



Тем временем советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко пишет в своем

Telegram

-канале, что очередь из "туристов" Крыма на пересечение границы между Украиной и РФ в Новоазовске к утру составляет уже приблизительно 12 км (видео).



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