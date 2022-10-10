



Несовершеннолетний угрожал Нетаниягу в сети

Полиция допросила несовершеннолетнего по подозрению в угрозах лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Расследование показало, что во время прямой трансляции, которую Нетаниягу вел в прошлый четверг в Instagram, подозреваемый написал в одном из комментариев: "Через 5 минут начнется обстрел Биби, будьте готовы".



"Подозреваемый был вызван на допрос в Лахав 433 вместе с его родителями, и по окончании допроса он был отпущен под залог", - заявили в полиции.