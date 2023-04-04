



Несовершеннолетний изнасиловал сестру-инвалида: возбуждено дело

Во вторник, 4 апреля, было выдвинуто обвинение против 16-летнего подростка, подозреваемого в изнасиловании и множественных формах сексуального насилия в отношении сестры с физическими и умственными отклонениями.



Согласно тексту обвинительного заключения, подозреваемый подвергал родственницу насилию в течение шести месяцев.



Несовершеннолетний является жителем Негева. Ему предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах в отношении родственника и непристойных действиях.

