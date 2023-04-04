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Несовершеннолетний изнасиловал сестру-инвалида: возбуждено дело
04.04.2023 13:48 Алина Груднева

Несовершеннолетний изнасиловал сестру-инвалида: возбуждено дело

Во вторник, 4 апреля, было выдвинуто обвинение против 16-летнего подростка, подозреваемого в изнасиловании и множественных формах сексуального насилия в отношении сестры с физическими и умственными отклонениями.

Согласно тексту обвинительного заключения, подозреваемый подвергал родственницу насилию в течение шести месяцев.

Несовершеннолетний является жителем Негева. Ему предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах в отношении родственника и непристойных действиях.
 

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