



Несовершеннолетних из Кабардино-Балкарии продавали в секс-рабство в Бахрейн

Нескольких гражданок России обвиняют в торговле людьми и продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. Девушек от 13 до 17 лет заманивали в Бахрейн, отбирали паспорта и заставляли заниматься проституцией. Одна из девушек умерла.



Как рассказал источник, девушек подбирали в России и продавали членам ОПГ за $7–14 тыс., оформляли им загранпаспорта. В Бахрейне документы у них отбирали, месяцами не выпускали на улицу, избивали и заставляли принимать наркотики.



«Деньги, заработанные потерпевшими, отправлялись главе банды через Western Union на установочные данные разных лиц», — сообщил источник.

В феврале ГУ СК по Кабардино-Балкарской Республике возбудил уголовное дело по трем статьям УК — 240, 241 и 127.1. Шестерым местным жительницам инкриминировали организацию проституции и вовлечение в нее несовершеннолетних с применением насилия, а также торговлю людьми в составе организованной группы. Они арестованы.



Глава банды зарабатывала около 50 миллионов рублей в месяц.