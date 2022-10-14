Несовершеннолетние забросили самодельную бомбу в дом
В Джиср-аз-Зарке несовершеннолетние подростки изготовили самодельное взрывное устройство и забросили его в жилой дом.
К счастью, пострадавших среди людей нет, но взрыв повлек за собой разрушения постройки и нанес материальный ущерб.
Двое злоумышленников были задержаны, их доставят для судебного заседания о продлении срока их содержания под стражей.
В соответствии с потребностями расследования, его серьезностью и выводами полиция настаивает на их содержании под стражей.