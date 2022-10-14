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Несовершеннолетние забросили самодельную бомбу в дом
14.10.2022 13:15 Александр Юзовский

Несовершеннолетние забросили самодельную бомбу в дом

В Джиср-аз-Зарке несовершеннолетние подростки изготовили самодельное взрывное устройство и забросили его в жилой дом.

К счастью, пострадавших среди людей нет, но взрыв повлек за собой разрушения постройки и нанес материальный ущерб.

Двое злоумышленников были задержаны, их доставят для судебного заседания о продлении срока их содержания под стражей.

В соответствии с потребностями расследования, его серьезностью и выводами полиция настаивает на их содержании под стражей.

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