



Несколько улиц Иерусалима перекрыты из-за протестов

В воскресенье в связи с протестами против судебной реформы в Иерусалиме произойдут некоторые изменения в обычном движении транспорта.



Об этом говорится в заявлении полиции.



Улицы Каплан, Зусман и Газа в Иерусалиме будут закрыты для движения большую часть дня.





Бульвар Ицхака Рабина между улицей Лорх и бульваром Бен Цви также может быть закрыт для движения в различные периоды времени в течение дня по мере необходимости. Это также относится к улице Рупин в обоих направлениях между перекрестком Хазаз и Музейной площадью.



Полиция также предупредила, что другие улицы или участки улиц в этом районе также могут быть заблокированы или подвержены интенсивному движению. Согласно заявлению, офицеры будут назначены для управления движением и поддержания общественного порядка.

