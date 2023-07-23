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Несколько улиц Иерусалима перекрыты из-за протестов
23.07.2023 08:04 Ирина Демьянова

Несколько улиц Иерусалима перекрыты из-за протестов

  В воскресенье в связи с протестами против судебной реформы в Иерусалиме произойдут некоторые изменения в обычном движении транспорта. 

Об этом говорится в заявлении полиции.

Улицы Каплан, Зусман и Газа в Иерусалиме будут закрыты для движения большую часть дня. 


Бульвар Ицхака Рабина между улицей Лорх и бульваром Бен Цви также может быть закрыт для движения в различные периоды времени в течение дня по мере необходимости. Это также относится к улице Рупин в обоих направлениях между перекрестком Хазаз и Музейной площадью.

Полиция также предупредила, что другие улицы или участки улиц в этом районе также могут быть заблокированы или подвержены интенсивному движению. Согласно заявлению, офицеры будут назначены для управления движением и поддержания общественного порядка. 
 

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