



Нескольких министров освистали во время выступлений на воинских кладбищах

Немногих министров правительства, которые решились сегодня выступить на церемониях Дня памяти, встретили свистом и криками "позор" на военных кладбищах по всей стране.



Министра транспорта Мири Регев встретили свистом в Холоне .

קריאות "בושה" לעבר השרה מירי רגב בבית העלמין בחולון. החלו עימותים בין הנוכחים@avivitmy pic.twitter.com/yfrLLTRLcx — החדשות - N12 (@N12News) April 25, 2023

שלט מחאה שהונף בזמן נאום שר הביטחון גלנט בבית העלמין בקריית שאול@OrRavid pic.twitter.com/a2jLlryzuh — החדשות - N12 (@N12News) April 25, 2023

Министра охраны окружающей среды Идит Сильман освистали на кладбище в Кирьят-Анавиме.Во время выступления министра обороны Йоава Галанта на военном кладбище Кирьят-Шауль в Тель-Авиве протестующие молча держали плакат, предупреждающий о "диктатуре".