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Нескольких министров освистали во время выступлений на воинских кладбищах
25.04.2023 12:44 Евгения Маркова

Нескольких министров освистали во время выступлений на воинских кладбищах

Немногих министров правительства, которые решились сегодня выступить на церемониях Дня памяти, встретили свистом и криками "позор" на военных кладбищах по всей стране.

Министра транспорта Мири Регев встретили свистом в Холоне .


Министра охраны окружающей среды Идит Сильман освистали на кладбище в Кирьят-Анавиме.

Во время выступления министра обороны Йоава Галанта на военном кладбище Кирьят-Шауль в Тель-Авиве протестующие молча держали плакат, предупреждающий о "диктатуре".

 

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