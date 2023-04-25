Нескольких министров освистали во время выступлений на воинских кладбищах
Немногих министров правительства, которые решились сегодня выступить на церемониях Дня памяти, встретили свистом и криками "позор" на военных кладбищах по всей стране.
Министра транспорта Мири Регев встретили свистом в Холоне .
Министра охраны окружающей среды Идит Сильман освистали на кладбище в Кирьят-Анавиме.
Во время выступления министра обороны Йоава Галанта на военном кладбище Кирьят-Шауль в Тель-Авиве протестующие молча держали плакат, предупреждающий о "диктатуре".