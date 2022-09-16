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Несчастный случай в заповеднике Нахаль Иудея: мужчина упал с высоты
16.09.2022 18:03 Евгения Маркова

Несчастный случай в заповеднике Нахаль Иудея: мужчина упал с высоты

В пятницу, 16 сентября, 50-летний израильтян получил травмы средней степени тяжести, упав с высоты вблизи водопада Завитан в заповеднике Нахаль Иудея, расположеном на Голанских Высотах. Сотрудники экстренных служб провели спасательную операцию и доставили пострадавшего доставили на военном вертолете в больницу Рамбам в Хайфе.

У мужчины диагностирована травма головы. На данный момент его состояние стабильное. пострадавший находтся в сознании и получает необходимое лечение.

В полиции пока не комментируют произошедшее.

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