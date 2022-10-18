



Несчастный случай на воздушном шаре: в Турции погибли двое туристов

В турецкой провинции Невшехир произошел несчастный случай с туристами, которые летали на воздушном шаре. Во время неудачного приземления два человека погибли, еще трое получили травмы.



"Воздушный шар с регистрационным номером TC-BBR, принадлежащий частной компании, вылетевшей из руин Зельве в районе Аванос нашей провинции в 07:25 сегодня утром, совершил жесткую посадку в 08:50 в районе Киллик города Кавак , из-за неожиданного усиления ветра... В результате инцидента погибли два туриста из Испании, трое испанских туристов были травмированы", - говорится в сообщении местных властей.



Известно, что во время происшествия в корзине воздушного шара находилось два члена экипажа и 28 туристов.



По факту несчастного случая начато судебное и административное расследование.