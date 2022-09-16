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Несчастный случай на производстве в Шароне: двое работников погибли
16.09.2022 13:41 Александр Юзовский

Несчастный случай на производстве в Шароне: двое работников погибли

В Шароне на производстве произошел несчастный случай, двое работников погибли от удара током.

Полиция занялась расследованием происшествия.

Двое рабочих погибли во время работ на производстве. Прибывшие на место происшествия медики МАДА проводили реанимационные мероприятия, но не смогли спасти людей и вынуждены были констатировать их смерть.

Согласно предварительной информации, электрический кабель задел кран, на котором находились рабочие.
 

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