



"Несчастный случай": бедуин насмерть задавил подростка недалеко от Арада

15-летний пешеход погиб во вторник вечером в результате ДТП на шоссе 31, недалеко от въезда в Арад.



Мальчик был доставлен Маген Давид Адом в больницу Сорока в Беэр-Шеве, где он был признан погибшим. Сбивший его водитель, 40-летний бедуин из города Кусейфе, вскоре был арестован и доставлен в полицию для допроса.



Одновременно с аварией в Араде 22-летняя была сбита автомобилем сотрудница полиции на шоссе 60 недалеко от перекрестка Шокет и получила в результате ДТП травмы средней степени тяжести.



Сотрудница полиции потребовала остановиться машину, которая вызвала у нее подозрения, и вместе с другим полицейским начала осматривать автомобиль. После этого водитель сбил женщину и скрылся с места происшествия.



Полицейские провели обыски в этом районе и обнаружили автомобиль. Двое бедуинов из города Хура были арестованы по подозрению в причастности к инциденту.



Медики МДА оказали помощь пострадавшей и доставили ее в больницу Сорока.