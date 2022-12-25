



Непрерывный дождь. В Израиль пришла зима

Зима пришла в Израиль: несмотря на периодические затишья, большая часть дождей выпадает в районе моря - и временами перетекает в прибрежную полосу.



В течение следующих нескольких часов дождь постепенно распространится на другие районы - начиная с часов после полуночи и вечером он начнет распространяться на большинство районов страны - от северного региона до южного.



מדהים: בני ברק הפכה לונצייה לאחר שעות של גשם, והגשם שירד זה רק סקיצה למה שיהיה שם ובכל מישור החוף הלילה. pic.twitter.com/M18wXi4rxt — שלמה ⛈️ מזג אוויר (@MezgAvirIL) December 25, 2022

Пик дождя ожидается между сегодняшним вечером и завтрашним утром, поэтому большое количество осадков ожидается в основном на прибрежной равнине - вся прибрежная полоса от северного региона до южного будет заполнена шлейфами облаков, что означает области, где дождь будет идти непрерывно. В прибрежной полосе существует вероятность наводнений в результате выпадения большого количества осадков в одном месте.С вечерних и ночных часов существует вероятность наводнений в ручьях Иудейской пустыни и Мертвого моря. Начиная с завтрашнего дня, вероятность наводнений возрастет в Негеве и регионе Арава. Ожидается, что дождь будет идти с севера и до Негева почти всю ночь, поэтому возможны внезапные наводнения.Первый снег ожидается на Хермоне рано утром и завтра в течение дня. Ожидается, что дождь ослабнет с завтрашнего полудня. Следующая волна дождя ожидается в течение ночи.Во вторник ожидается местные дожди и станет холоднее. Ближе к концу недели будет постепенное повышение температуры без дождей, но дни по-прежнему будут холодными.По данным измерений осадков по всей стране в конце недели - рекорд был поставлен в поселении Кисуфим в секторе Газа, где выпало 90,5 мм, из которых 73 мм выпало вчера вечером. В центральной прибрежной равнине наибольшее количество осадков выпало: 39 мм в Нецер Серени, 30 мм в Пальмахим, на севере Негева: Шувель и Бейт Кама с 20-21 мм, в районе Рамат Менаше и Йокнеам, в Мишмар Ха Эмек 21 мм, 26 мм дождя выпало в низинах - на въезде в Хорон. В центральных горах - в Алон-Шавут выпало 16 мм, в Мигдаль-Оз, в Иерусалиме и на высокогорье - 15 мм осадков.