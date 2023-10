Во вторник, 3 октября, Непал всколыхнули сразу два землетрясения за день - магнитудой 6,3 и 5,3.



По данным информационного агентства Reuters, подземные толчки стали причиной оползня.



Грунт обрушился на центральную автомагистраль в регионе Баджханг, который находится на границе с Индией, в которой также была зафиксирована сейсмическая активность.



Не обошлось без разрушений зданий и повреждений дорог. Эпицентры двух землетрясений находились в Талкота и Чейнпура. Информация о пострадавших в Непале не поступала. Тем временем, в Индии минимум 11 человек получили ранения.



