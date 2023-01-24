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Неожиданное открытие: медведи тоже болеют птичьим гриппом
24.01.2023 00:14 Ольга Белозерова

Неожиданное открытие: медведи тоже болеют птичьим гриппом

В Монтане (США) минувшей осенью выявили первые случаи заражения высокопатогенным вирусом птичьего гриппа у медведей гризли. 

Об этом сообщает Montana Fish, Wildlife and Parks.

Как утверждается, вирус был обнаружен у трех медведей, которые были "замечены в плохом состоянии". Среди симптомов у животных проявлялись дезориентация и частичная слепота. 

Заболевших животных усыпили. Ветеринары подозревают, что млекопитающие, вероятно, заражаются птичьим гриппом при употреблении в пищу болеющих птиц. 

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