



Неожиданное открытие: медведи тоже болеют птичьим гриппом

В Монтане (США) минувшей осенью выявили первые случаи заражения высокопатогенным вирусом птичьего гриппа у медведей гризли.



Об этом сообщает Montana Fish, Wildlife and Parks.



Как утверждается, вирус был обнаружен у трех медведей, которые были "замечены в плохом состоянии". Среди симптомов у животных проявлялись дезориентация и частичная слепота.



Заболевших животных усыпили. Ветеринары подозревают, что млекопитающие, вероятно, заражаются птичьим гриппом при употреблении в пищу болеющих птиц.