



"Неопознанный объект". Новый удар по аэродрому стратегической авиации в Энгельсе

Жители Энгельса рассказали о новых взрывах в районе аэродрома 29 декабря. Предварительно, на месте происшествия сработало средство ПВО.



Как сообщает телеграм-канал Mash, местные жители сообщили о взрывах в районе военного аэродрома в Энгельсе. Предварительно известно, что в небе средствами ПВО был сбит неизвестный объект.



Экстренные службы начали проверку сообщений местных жителей о новых взрывах в районе аэродрома в Энгельсе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.



Как заявили власти, на место, о котором сообщали очевидцы, выехали оперативные службы. Они проверят опубликованную в соцсетях информацию.



Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram сообщил, что на территории Энгельсского района сработала система ПВО, которая уничтожила неопознанный объект. Он отметил, что угрозы для безопасности жителей нет.