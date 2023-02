Неонацисты протестуют перед бродвейским спектаклем о Лео Франке

Во вторник неонацистская группа протестовала возле Театра Бернарда Б. Джейкобса в Нью-Йорке, где проходил бродвейский мюзикл “Парад”. В постановке рассказывается история линчевания Лео Франка в 1915 году в Атланте после признания его виновным на судебном процессе с антисемитским подтекстом в убийстве девочки-подростка в 1913 году.



Видео, размещенное в Твиттере, показывает демонстрантов из группы Национал-социалистического движения, стоящих у театра и выкрикивающих антисемитские оскорбления в адрес присутствующих. На видео собравшиеся на тротуаре неонацисты пристают к театралам, крича на них: “Узнай правду об АДЛ, брат. Ты хочешь знать правду о том, кого ты увидишь сегодня вечером. Ты платишь триста баксов за то, чтобы поклоняться педофилу, так что лучше бы ты знал, о чем говоришь”. Другой протестующий кричит: “Романтизируете педофилов, ничего себе, Лео Франк”.





In 1915, Leo Frank was lynched by an antisemitic mob after being falsely accused of murder.



Last night, neo-Nazi protesters gathered outside the preview of @ParadeBway, the musical about his life.



Everyone needs to raise their voice against this hate. https://t.co/ayYEqzsvUo