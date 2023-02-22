



Неонацисты протестуют перед бродвейским спектаклем о Лео Франке

Во вторник неонацистская группа протестовала возле Театра Бернарда Б. Джейкобса в Нью-Йорке, где проходил бродвейский мюзикл “Парад”. В постановке рассказывается история линчевания Лео Франка в 1915 году в Атланте после признания его виновным на судебном процессе с антисемитским подтекстом в убийстве девочки-подростка в 1913 году.



Видео, размещенное в Твиттере, показывает демонстрантов из группы Национал-социалистического движения, стоящих у театра и выкрикивающих антисемитские оскорбления в адрес присутствующих. На видео собравшиеся на тротуаре неонацисты пристают к театралам, крича на них: “Узнай правду об АДЛ, брат. Ты хочешь знать правду о том, кого ты увидишь сегодня вечером. Ты платишь триста баксов за то, чтобы поклоняться педофилу, так что лучше бы ты знал, о чем говоришь”. Другой протестующий кричит: “Романтизируете педофилов, ничего себе, Лео Франк”.





In 1915, Leo Frank was lynched by an antisemitic mob after being falsely accused of murder.



Last night, neo-Nazi protesters gathered outside the preview of @ParadeBway, the musical about his life.



Everyone needs to raise their voice against this hate. https://t.co/ayYEqzsvUo — American Jewish Committee (@AJCGlobal) February 22, 2023

The National Socialist Movement, a neo-Nazi hate group, is protesting outside of the Broadway revival of “Parade,” stating that Leo Frank, the subject of the musical, was a pedophile. pic.twitter.com/wbGMjRubZL — Jake Wasserman (@jacobhwasserman) February 22, 2023

По данным ADL, Национал-социалистическое движение является крупнейшей неонацистской организацией в США и продвигает “явно антисемитскую и расистскую идеологию на митингах по всей стране”.В “Параде” играет Бен Платт в роли Фрэнка в новой версии бродвейского мюзикла 1998 года, В постановке показано линчевание Фрэнка в 1915 году бандой белых южан. Лео Франк был менеджером карандашной фабрики в Атланте, которого судили и приговорили к смертной казни на основании надуманных улик за нападение и убийство подростка-рабочего в 1913 году. Присяжные приняли показания мужчины, который опознал Фрэнка как преступника и изобразил его сексуальным извращенцем. Многочисленные элементы судебного процесса имели антисемитский подтекст, в том числе тот факт, что один из присяжных сказал: “Я точно повешу этого еврея”.