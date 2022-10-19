



Неонацисты атакуют евреев в Австралии

В Австралии жители еврейского происхождения подвергаются нападкам со стороны наонацистской группы.



Сообщается, что в почтовых ящиках еврейского квартала в Бонди, Австралия, были найдены антисемитские пропагандистские листовки, рекламирующие неонацистскую группу.



"Конечно, это очень еврейский район с синагогами поблизости", – рассказала местная жительница и добавила, что этот акт совершен для запугивания.



"У нас запланированы великие дела, чтобы обеспечить наше будущее на этой земле. Тем временем мы не можем достичь ни одной из наших целей без вас. Примите участие и присоединитесь к вашей локальной сети. Будьте готовы тренироваться, выходить на улицу и жертвовать частью своего личного времени ради более высокой цели. Кровь и честь", – говорилось в листовках, рекламирующих движение "Европейская Австралия".