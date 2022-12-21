Необычный косяк рыб зафиксирован в Эйлате
Необычный косяк рыб зафиксировал в Красном море вблизи Эйлата Дорон Браш, волонтер Управления природы и парков.
Зрелище стаи угрехвостых сомов буквально завораживает. В Израиле эта рыба известна как “Насралла”.
Свое название в Израиле она получила из-за ядовитых плавников. На плавниках у угрехвостого сома имеются шипы, которые наносят раны и вызывают боль и продолжительное воспаление.
Эти рыбы имеют обыкновения сбиваться в стаи в форме шара. Для купальщиков в естественной среде она не опасна.
Сом является обычным обитателем Эйлатского залива, но снять стаю вблизи не так просто.
להקת שפמית ארסית, הידועה בכינוי "דג נסראללה" נצפתה ותועדה על ידי מתנדב רט"ג דורון בראש בחוף הצפוני במפרץ אילת בהתלהקות מרהיבה לכדור צפוף. תנועתה במים מרשימה ביופיה.— רשות הטבע והגנים (@rashut_hateva) December 21, 2022
מדובר בדג שיודע להשיב מלחמה כואבת ובעקבות כך (וגם בשל השפם) זכה לכינוי "נסראללה". בסביבתו הטבעית אינו מסוכן לרוחצים pic.twitter.com/nAccBO8kXQ