Новости » Происшествия
Необычный косяк рыб зафиксирован в Эйлате
21.12.2022 22:12 Наталья Богинская

Необычный косяк рыб зафиксирован в Эйлате

Необычный косяк рыб зафиксировал в Красном море вблизи Эйлата Дорон Браш, волонтер Управления природы и парков. 

Зрелище стаи угрехвостых сомов буквально завораживает. В Израиле эта рыба известна как “Насралла”. 

Свое название в Израиле она получила из-за ядовитых плавников. На плавниках у угрехвостого сома имеются шипы, которые наносят раны и вызывают боль и продолжительное воспаление. 

Эти рыбы имеют обыкновения сбиваться в стаи в форме шара. Для купальщиков в естественной среде она не опасна.

Сом является обычным обитателем Эйлатского залива, но снять стаю вблизи не так просто. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы