



Необычный косяк рыб зафиксирован в Эйлате

Необычный косяк рыб зафиксировал в Красном море вблизи Эйлата Дорон Браш, волонтер Управления природы и парков.



Зрелище стаи угрехвостых сомов буквально завораживает. В Израиле эта рыба известна как “Насралла”.



Свое название в Израиле она получила из-за ядовитых плавников. На плавниках у угрехвостого сома имеются шипы, которые наносят раны и вызывают боль и продолжительное воспаление.



Эти рыбы имеют обыкновения сбиваться в стаи в форме шара. Для купальщиков в естественной среде она не опасна.



Сом является обычным обитателем Эйлатского залива, но снять стаю вблизи не так просто.