



Немецкую компанию уличили в поставках компонентов для "Новичка"

В Германии провели обыски в компании Riol Chemie, которую подозревают в поставках компонентов для "Новичка" в Россию.

Фирму подозревают в нелегальных поставках компонентов, которые можно использовать при создания химического и биологического оружия.

По данным OCCRP, за последние 3,5 года Riol Chemie более 30 раз поставила в РФ вещества, не имея разрешения.

Покупателем оказалась компания "Химмед", которая продает реактивы, оборудование для лабораторий и растворители со средстввмирадиационной безопасности.

По версии следствия, щесть лет назад российская компания стала подрядчиком Института криминалистики ФСБ. Сотрудников связывают с отравлениями оппозиционера Алексея Навального, Дмитрия Быкова и политика Владимира Кара-Мурзы.

В фирме говорят, что работают с гражданскими лабораториями.