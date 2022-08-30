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Немецкую компанию уличили в поставках компонентов для "Новичка"
30.08.2022 21:32 Алина Груднева

Немецкую компанию уличили в поставках компонентов для "Новичка"

В Германии провели обыски в компании Riol Chemie, которую подозревают в поставках компонентов для "Новичка" в Россию.

 
Фирму подозревают в нелегальных поставках компонентов, которые можно использовать при создания химического и биологического оружия.
 
По данным OCCRP, за последние 3,5 года Riol Chemie более 30 раз поставила в РФ вещества, не имея разрешения.
 
Покупателем оказалась компания "Химмед", которая продает реактивы, оборудование для лабораторий и растворители со средстввмирадиационной безопасности.
 
По версии следствия, щесть лет назад российская компания стала подрядчиком Института криминалистики ФСБ. Сотрудников связывают с отравлениями оппозиционера Алексея Навального, Дмитрия Быкова и политика Владимира Кара-Мурзы.
 
В фирме говорят, что работают с гражданскими лабораториями.
 

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