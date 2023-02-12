



Немецкий журналисты попали под обстрел в Бахмуте: видео

Журналисты немецкого издания Bild попали под обстрел в Бахмуте Донецкой области, когда делали репортаж.



Соответствующее видео опубликовано в социальных сетях.



На кадрах видно, как журналисты делают репортаж на фоне разрушенных зданий, рассказывая о том, что там по-прежнему живут гражданские. В этот момент примерно в 200 метров от них раздались взрывы.



"Абсурдная, даже безумная вещь о ситуации в Бахмуте, когда вы приезжаете в город: хотя в людей могут стрелять и они могут погибнуть в любое время и в любом месте, в городе остаются тысячи", - сообщает журналист Bild.



По словам репортера Пауля Ронцгаймера, пока они шли мимо разрушенных зданий, они сами стали свидетелями атак РФ.



"Российские военные стреляют из гранатометов по микрорайону, где мы опрашиваем жителей. В небе видны российские самолеты. Это пугает. Бахмут стал символом почти годовой захватнической войны России против Украины", - рассказал он.