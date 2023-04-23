



Немецкий журнал уволил редактора из-за “интервью” с Шумахером, созданного ИИ

Издатели немецкого журнала, опубликовавшего “интервью” с Михаэлем Шумахером, сгенерированное искусственным интеллектом, уволили редактора и принесли извинения семье великого пилота “Формулы-1”.



На этой неделе его семья заявила, что намерена подать судебный иск против еженедельного журнала Die Aktuelle, принадлежащего медиагруппе Funke из Эссена. Семикратный чемпион мира не появлялся на публике с тех пор, как в декабре 2013 года получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах.





Руководство группы принесло извинения в заявлении на сайте www.funkemedien.de.



“Эта безвкусная и вводящая в заблуждение статья никогда не должна была появляться. Она никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которые мы и наши читатели ожидаем от такого издателя, как Funke”, – сказала управляющий директор журнала Funke Бьянка Полманн. “Главный редактор Die Aktuelle Энн Хоффманн, которая отвечала за журналистскую деятельность газеты с 2009 года, с сегодняшнего дня будет освобождена от своих обязанностей”.



На обложке последнего номера Die Aktuelle была фотография улыбающегося Шумахера, а заголовок гласил: “Михаэль Шумахер, первое интервью”. Выяснилось, что ответы пилота были созданы с помощью ИИ.



Семья Шумахера хранит строгую конфиденциальность в отношении состояния чемпиона “Формулы-1”



“Мы делаем все возможное, чтобы сделать жизнь Михаэля комфортнее и дать ему почувствовать нашу связь”, – сказала Коринна Шумахер в документальном фильме Netflix 2021 года.