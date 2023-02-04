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Немецкий тренер оказался двойным агентом и шпионил для России
04.02.2023 21:47 Наталья Богинская

Немецкий тренер оказался двойным агентом и шпионил для России

Бывший немецкий футболист был задержан за подозрение в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Экс-игрок информировал Кремль о войне в Украине. Об этом сообщает The Telegraph.

Бывшего защитника немецкого “Ганновера” Карстена Линке арестовали за шпионаж. Он разоблачен как двойной агент – будучи секретным шпионом немецкой разведки, он работал и на российские спецслужбы.

Свою футбольную карьеру Линке провел в дубле “Ганновера”, а за основную команду сыграл всего 15 матчей. Параллельно с этим бывший футболист занимался тренерской деятельностью. Карстен Линке покинул футбольную жизнь и переехал в Берлин, что было связано с его продвижением в структуре германской разведки BND. В столице бывшего спортсмена и задержали.. 

Летом 2021-го спортсмен организовал барбекю, где познакомился с бизнесменом российского происхождения, подозреваемым в передаче информации ФСБ. Бизнесмен, в свою очередь, утверждает, что делать его заставлял немец, да еще неизвестно кто кого завербовал. Также ФСБ пыталось скрыть полеты агентов в Россию. Отмечается, что Линке являлся ценным и перспективным источником информации для России. 

Возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

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