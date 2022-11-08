



Немецкие власти провели обыск в крупном банке, подозреваемом в отмывании денег

Немецкие власти провели обыски в отделениях банка UBS во Франкфурте и Мюнхене в рамках расследования подозрений в отмывании денег российским олигархом Алишером Усмановым, пишет Reuters.



Подозрение в отмывании денег исчисляется двузначным числом миллионов евро, заявил во вторник представитель прокуратуры Франкфурта. Пресс-секретарь сообщил, что обыски проводились в банках со счетами, связанными с Усмановым.



Представитель Усманова категорически отверг обвинения, назвав их необоснованными, ложными и клеветническими.



"Предприниматель является законопослушным и добросовестным налогоплательщиком, уплатившим налоги в России", — говорится в сообщении. Пресс-секретарь отказался комментировать, связаны ли обыски с Усмановым.



Швейцарский банк UBS подтвердил во вторник, что в двух его филиалах проводились обыски и что он сотрудничает с властями.



"Субъект расследования по подозрению в отмывании денег — бизнесмен из Российской Федерации", — сказал представитель прокуратуры Франкфурта.



"Следствие не направлено против соответствующего банковского учреждения или его сотрудников. Обыски проводятся в рамках того же предварительного производства, в рамках которого уже проводились обыски в доме ответчика в районе Мисбах и на его яхте".



Немецкая полиция, расследующая обвинения в отмывании денег против Усманова, уже обыскала роскошную моторную яхту на севере Германии и два дома в Мисбахе на юге Баварии.



Обвиняемый подозревается в организации нескольких сделок в 2017-2022 годах с целью сокрытия их происхождения, заявили в прокуратуре.



Усманов, который, по данным Forbes, имеет состояние в 14,6 млрд долларов, находится в центре двух отдельных расследований его финансов в Германии.

