



Немецкие таможенники начали блокировать польские фуры и авто, – соцсети

В понедельник, 27 ноября, на немецко-польской границе немецкие таможенники начали блокировать все польские фуры и легковые авто. Такая информация активно распространяется в пабликах.



Так, видео большой колонны польских авто опубликовал в своем инстаграме очевидец – украинский перевозчик Сергей Влади.



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"Немецкий ZOLL (Bundeszollverwaltung – таможенная служба ФРГ, – ред.) тормозит все польские фуры и легковые авто. Нас даже не останавливали", – написал он.



В свою очередь украинский журналист Виталий Глагола сообщил, что каждый польский автомобиль немцы "тщательно проверяют".



