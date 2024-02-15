



Немец задержан в России за "жевательные конфеты с каннабисом"

Мужчина из Германии был задержан по прибытии в Санкт-Петербург с жевательными конфетами, содержащими каннабис, говорится в заявлении российской таможенной службы.



38-летний мужчина прибыл в Санкт-Петербург из Стамбула, и при досмотре его багажа была обнаружена упаковка конфет "Fink Green Goldbears", на упаковке которых было изображение листа марихуаны.



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Арест гражданина Германии в России имеет большое значение в то время, когда Москва добивается освобождения россиянина, заключенного в тюрьму за убийство в Германии, в рамках возможного обмена заключенными с Соединенными Штатами.



Российские таможенники обнаружили в багаже мужчины шесть конфет, которые, по их словам, имели резкий запах. Тесты подтвердили наличие тетрагидроканнабинола, каннабиноида, запрещенного в России.



"Пассажир пояснил, что в конце прошлого года он купил 10 конфет с марихуаной в одном из специализированных магазинов у себя на родине", - рассказали в таможенной службе. С такими "конфетами" мужчина несколько раз путешествовал по миру и употреблял их во время длительных перелетов "для спокойного сна".



В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Максимальный срок за подобное преступление составляет семь лет.

