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Немец изобразил нацистский салют перед спортсменами из Израиля
17.08.2022 23:29 Ольга Белозерова

Немец изобразил нацистский салют перед спортсменами из Израиля

19-летний немецкий охранник арабского происхождения был арестован за то, что сделал нацистское приветствие перед группой израильских спортсменов, посетивших мемориал жертвам теракта на Олимпийских играх в Мюнхене 1972 года.

Об этом сообщает  Süddeutsche Zeitung.

В заявлении полиции говорится, что 16 спортсменов из сборной Израиля на чемпионате Европы посещали Олимпийский парк в Мюнхене, когда охранник показал запрещенный жест. 

"Около 19:20 был замечен один из четырех присутствовавших охранников, который делал национал-социалистический жест", - говорится в заявлении. 

Полиция немедленно арестовала подозреваемого. В полиции отметили, что спортсмены не видели жеста. 

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