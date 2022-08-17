



Немец изобразил нацистский салют перед спортсменами из Израиля

19-летний немецкий охранник арабского происхождения был арестован за то, что сделал нацистское приветствие перед группой израильских спортсменов, посетивших мемориал жертвам теракта на Олимпийских играх в Мюнхене 1972 года.



Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.



В заявлении полиции говорится, что 16 спортсменов из сборной Израиля на чемпионате Европы посещали Олимпийский парк в Мюнхене, когда охранник показал запрещенный жест.



"Около 19:20 был замечен один из четырех присутствовавших охранников, который делал национал-социалистический жест", - говорится в заявлении.



Полиция немедленно арестовала подозреваемого. В полиции отметили, что спортсмены не видели жеста.