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Немца спасли с необитаемого острова, благодаря надписи SOS. Фото | Фото: BILD
25.08.2023 05:29 Дара Киевская

Немца спасли с необитаемого острова, благодаря надписи SOS. Фото

В Карибском море потерпела крушение парусная яхта, на борту которой был 64-летний мужчина.

Судно пошло ко дну на мелководье у берегов острова Кей-Сал Багамского архипелага, между Флоридой и Кубой. Над поверхностью воды осталась торчать лишь мачта.



Как сообщал Bild, мужчина провел на необитаемом острове три дня. Он обустроил навес между пальмами, выпускал сигнальные ракеты и написал на песке SOS большими буквами, пытаясь привлечь к себе внимание.



Мужчине повезло, благодаря трем заветным буквам его заметила Береговая охрана США. К нему сразу же направили самолет, который сбросил еду и воду. Позже гражданина Германии эвакуировали с острова на спасательном судне.

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