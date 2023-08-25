



Немца спасли с необитаемого острова, благодаря надписи SOS. Фото

В Карибском море потерпела крушение парусная яхта, на борту которой был 64-летний мужчина.



Судно пошло ко дну на мелководье у берегов острова Кей-Сал Багамского архипелага, между Флоридой и Кубой. Над поверхностью воды осталась торчать лишь мачта.







Как сообщал Bild, мужчина провел на необитаемом острове три дня. Он обустроил навес между пальмами, выпускал сигнальные ракеты и написал на песке SOS большими буквами, пытаясь привлечь к себе внимание.







Мужчине повезло, благодаря трем заветным буквам его заметила Береговая охрана США. К нему сразу же направили самолет, который сбросил еду и воду. Позже гражданина Германии эвакуировали с острова на спасательном судне.