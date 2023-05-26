



Неизвестный мужчина нарушил протокол безопасности канцлера Германии

Неизвестный представитель общественности смог проскользнуть мимо охраны канцлера Германии Олафа Шольца, а затем сердечно обнять его, когда он готовился к посадке в самолет в аэропорту Франкфурта.



Бульварная газета Bild сообщила в пятницу, что телохранители Шольца только позже осознали свою ошибку и начали преследовать мужчину.



Офис Шольца подтвердил инцидент, который произошел поздно вечером в среду, когда Шольц возвращался в Берлин после празднования 25-летия Европейского центрального банка.



В результате инцидента никто не пострадал, но было начато расследование нарушения безопасности.

