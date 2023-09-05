



Неизвестные взорвали главного "финансиста" главы "ЛНР" Пасечника

В так называемой "ЛНР" подорвали Юрия Афанасьевского, который возглавлял таможню и был "финансистом" главаря луганских оккупантов Леонида Пасечника. Об этом сообщают источники в СБУ.



Известно, что его подорвали в собственном доме. При этом сам Афанасьевский получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии.



Кроме того, источники подтвердили, что этот очередной "хлопок" - дело рук СБУ.



Афанасьевский является генерал-майором и агентом центрального аппарата ФСБ, известный тем, что стал "финансистом" главаря так называемой "ЛНР" Леонида Пасечника.



Он "отмывал" средства для финансирования вооруженных формирований, которые воевали против Украины. На Афанасьевского наложены персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии.