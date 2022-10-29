



Неизвестные открыли огонь возле дома Бен-Гвира

Вечером, 29 октября, неизвестные открыли огонь возле дома депутата Итамара Бен-Гвира в Кирьят-Арбе.

Об этом сообщила пресс-служба "Оцма-Йехудит".

По предварительным данным, ни он, ни его семья не пострадали.



Охрана попросила семью депутата оставаться в доме. По всей видимости, террорист был ликвидирован.



По обновленным данным, в результате стрельбы два человека Охрана попросила семью депутата оставаться в доме. По всей видимости, террорист был ликвидирован.По обновленным данным, в результате стрельбы два человека получили тяжелые ранения и травмы средней степени тяжести.

"Моя семья в безопасности", - сообщил живущий по соседству Бен-Гвир.

Террорист открыл огонь по евреям в районе военного блокпоста недалеко от микрорайона. Один человек получил очень серьезные ранения, второй - ранения средней степени тяжести. Предварительно, пострадали отец и сын.

На место происшествия был направлен вертолет ЦАХАЛа для эвакуации раненых.

По словам Бен-Гвира, теракт совершен менее чем в 100 метрах от его дома.

"Меня не было дома. Не секрет, что я в безопасности. 24/7. Я говорю тем, кто в течение всего Шаббата соревновался в том, сколько на меня можно нападать. Когда вы пустите мою кровь, это будет иметь последствия", - сказал депутат.