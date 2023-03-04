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Нефтепровод “Дружба” под Белгородом атаковал беспилотник
04.03.2023 13:16 Ирина Демьянова

Нефтепровод “Дружба” под Белгородом атаковал беспилотник

Сегодня утром беспилотник атаковал подстанцию крупного российского нефтепровода “Транснефть-Дружба“ в Белгородской области.

По данным российских СМИ, около 7 часов утра “самодельный“ дрон нанес удар по нефтебазе в поселке Разумное. Беспилотник со взрывным устройством врезался в резервуар для нефтепродуктов емкостью 3 тысячи тонн, который оказался пустым. С объекта эвакуировали 4 человек.

В резервуаре образовалась дыра площадью около одного квадратного метра. 

На данный момент власти РФ не подтвердили информацию об ударе.“Дружба“ является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов.

 

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