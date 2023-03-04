



Нефтепровод “Дружба” под Белгородом атаковал беспилотник

Сегодня утром беспилотник атаковал подстанцию крупного российского нефтепровода “Транснефть-Дружба“ в Белгородской области.



По данным российских СМИ, около 7 часов утра “самодельный“ дрон нанес удар по нефтебазе в поселке Разумное. Беспилотник со взрывным устройством врезался в резервуар для нефтепродуктов емкостью 3 тысячи тонн, который оказался пустым. С объекта эвакуировали 4 человек.



В резервуаре образовалась дыра площадью около одного квадратного метра.



На данный момент власти РФ не подтвердили информацию об ударе.“Дружба“ является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов.



