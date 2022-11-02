



Неделя фекальной катастрофы: жители Волгограда набирают воду из луж и водостоков

В Волгограде в ночь на 28 октября произошла крупная коммунальная авария: на склоне поймы реки Царицы обрушился бетонный канал, в котором пролегает канализационный коллектор, что привело к повреждению как минимум одной из двух его нитей. В результате аварии содержимое канализационных стоков начало выходить на поверхность.



В конечном итоге было принято решение о приостановке водоснабжения нескольких районов города. Администрация Волгограда 29 октября ввела режим чрезвычайной ситуации.



По данным прокуратуры Волгоградской области, отключение водоснабжения коснулось более чем 1100 многоквартирных домов, 17 тысяч частных домовладений и ряда социальных объектов на территориях Советского и Ворошиловского районов. V1.ru пишет, что без воды остались около 200 тысяч человек.



31 октября прокуратура возбудила уголовные дела по статье о ненадлежащем выполнении работ и оказании услуг гражданам, не отвечающих требованиям безопасности, а также по статье о загрязнении вод.



Фекальные воды затопили местный парк, потекли в Волгу, а без воды и отопления остались два района города — это больше 200 тысяч человек. Сейчас им приходится адаптироваться к жизни без тепла и воды.



Местные стоят в длинных очередях за технической водой, которую подвозят пожарные машины. Но пить и мыться с ней нельзя, поэтому приходится ехать к друзьям из других районов — набирать воду в ведра и баклажки. Люди побогаче снимают для этого квартиру посуточно. Кто-то набирает воду прямо из луж и водостоков, чтобы сходить в туалет. В самих квартирах холодно — приходится греться от плит и сплит-систем, но и их не хватает. Волгоградцы жалуются, что власти не дают им никаких сроков окончания ремонтных работ. Обещают дать воду со дня на день, оставляя в неведении. При этом если бы горожанам сразу сказали, как затянется ремонт, они могли бы скорректировать планы и перебраться к друзьям или родственникам.

