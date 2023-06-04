



Недалеко от польской воинской части обнаружили остатки воздушного шара

В районе польского города Калишки вблизи воинской части обнаружили останки воздушного шара. На нем есть надписи кириллицей. Об этом пишет RMF.



Назначение надписей пока неизвестно. Остатки шара исследуют эксперты. Речь идет о том, является ли шар метеорологическим или разведывательным.

Остатки шара обнаружили в кукурузном поле, где всего в нескольких километрахрасположены полигон и крупная военная часть.



Объект нашел владелец поля, оперативно уведомивший об этом полицию. По предварительным данным, шар имеет метеорологическое назначение. Радиолокационные системы не зафиксировали никаких нарушений воздушного пространства Польши. В то же время версию, что объект – разведывательный, пока тоже не исключают.



В мае Министерство национальной обороны сообщало о появлении прилетевшей из Беларуси шара.



“Центр воздушных операций зафиксировал появление в воздушном пространстве Польши прилетевшего с направления Беларуси объекта. По информации COP, вероятно, это воздушный шар наблюдения. У Рипина потеряна радиолокационная связь”, – говорилось в сообщении.