



У побережья Франции упал астероид - НАСА

Небольшой астероид столкнулся с Землей рано утром в понедельник, 13 февраля, взорвавшись над проливом Ла-Манш недалеко от Франции из-за земной атмосферы. По данным НАСА, рассматриваемый астероид получил обозначение 2023 CX1 и был обнаружен за семь часов до столкновения венгерским астрономом Кристианом Сарнецки.



Это делает его седьмым астероидом, когда-либо обнаруженным до столкновения с Землей.



Астероид 2023 CX1 — небольшой, диаметром около метра. Чтобы представить это в перспективе, трофей Винса Ломбарди, ежегодно присуждаемый НФЛ команде по американскому футболу, которая выходит победителем в Суперкубке, имеет размер около полуметра, что вдвое больше, чем у этого астероида.



Тем не менее он, вероятно, был немного тяжелее 3,2-килограммового трофея.



Хотя астероид взорвался недалеко от Нормандии во Франции, однако образовавшийся огненный шар был виден с земли людям на юге Англии, в Соединенном Королевстве и даже в Париже, а социальные сети были заполнены фотографиями падения астероида и образовавшегося огненного шара.



Однако никаких повреждений от удара астероида не было. Он был настолько мал, что просто безвредно взорвался в атмосфере.

Чтобы астероид действительно причинил вред, он должен быть намного больше.



На самом деле, как отмечает НАСА, подобные астероиды просто превращаются в метеоритные дожди — то, что многие считают прекрасным зрелищем в ночном небе.